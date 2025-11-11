Гневна жена нападна Сачева с думите: Превърнахте България в гробница, вещицо! 

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Минути след като приключи срещата между управляващите, синдикатите и работодателите във връзка с бюджета на следващата година, Деница Сачева и шефовете на синдикалните организации излязоха пред медиите да разкажат какво са обсъждали.

Докато Сачева отговаряше на въпроси на журналистите случайна жена атакува депутата с обидни думи.

Вещица. Превърнахте България в гробница, вещицо!

Не може да не обърнем внимание на тази жена, която в момента очевидно има проблем, коментира Сачева, опитвайки се да разбере какво мъчи жената.

Мръсни! Свиня! Изпълнявате поръчки! България на българите, бе, крещеше жената, която в един момент достигна почти до истерия.

За съжаление се случват и такива неща, коментира Сачева.

