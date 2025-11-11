реклама

Гневна жена нападна Сачева с думите: Превърнахте България в гробница, вещицо! 

11.11.2025 / 12:25 2

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Минути след като приключи срещата между управляващите, синдикатите и работодателите във връзка с бюджета на следващата година, Деница Сачева и шефовете на синдикалните организации излязоха пред медиите да разкажат какво са обсъждали. 

Докато Сачева отговаряше на въпроси на журналистите случайна жена атакува депутата с обидни думи. 

Вещица. Превърнахте България в гробница, вещицо! 

Не може да не обърнем внимание на тази жена, която в момента очевидно има проблем, коментира Сачева, опитвайки се да разбере какво мъчи жената. 

Мръсни! Свиня! Изпълнявате поръчки! България на българите, бе, крещеше жената, която в един момент достигна почти до истерия.  

За съжаление се случват и такива неща, коментира Сачева. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Пиша на кирилица (преди 15 минути)
Рейтинг: 15466 | Одобрение: -764
А бе тази не знам дали е вещица обаче със сигурност е илюминат. 
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
1
0
kjk (преди 52 минути)
Рейтинг: 152558 | Одобрение: 16898
Право в десятката!!!Ухилен:devil::woot:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама