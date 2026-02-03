Гого Лозанов: Радев и Борисов водят битка за Българския Орбан

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Радев се оказа доста устойчив. В това интервю показа, че не е научил нищо ново и не е забравил нищо старо. Той е там, където си стои. Пред него има три вота конкуренция. За специфичния вот конкурент е „Възраждане“, които се опитват да застанат в още по-крайна позиция. Радев ще помете „Възраждане“ и ще ги сложи ниско, заяви Георги Лозанов.

По отношение на наказателния вот битката е с ПП-ДБ. Това е тяхната борба с олигархията и корупцията. Наказателният вот до голяма степен е вдигнат от Борисов и Пеевски, и технято управление, но е насочен и срещу ПП-ДБ именно заради връзката им с Борисов и Пеевски в сглобката, допълни експертът по медии и журналистика.

В третия вот битката е с Борисов, това е битка за Българския Орбан. Има действително Българския Орбан, по точката на съвпадане на интересите в Европа на САЩ и Русия. Има такъв политик в ЕС, който харесва Тръмп и се опитва да бъде балансьор по отношение на Путин. И, ако истинският Орбан отпадне от изборите, каквато перспектива не е невъзможна, тогава новият Орбан ще е българският, каза още в „Здравей, България“ културологът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!