Голям риск на сняг за автомобилите 4х4

Кросоувърите със задвижване на всички колела изглеждат идеални за зимата - висок просвет, стабилност и уверено ускорение. Но в действителност тези предимства не винаги се превръщат в безопасност. В някои ситуации такова превозно средство може да поднесе неприятна изненада, особено по заледени пътища.

Задвижването на всички колела помага за бързото изстрелване на автомобила по сняг, без подхлъзване или потрепване. Тази лекота обаче често отпуска водача. Той губи представа за границите на сцепление на пътя, ускорява по-агресивно и става по-малко внимателен. Когато сцеплението внезапно изчезне, теглото на автомобила поема контрол и кросоувърът започва да се подхлъзва.

Основният проблем с кросоувърите е тяхното тегло. Поради теглото им, дори най-модерната спирачна система не може мигновено да спре автомобила върху лед. Задвижването на всички колела няма ефект върху спирането, така че тежко превозно средство просто продължава да се подхлъзва, дори ако колелата вече са блокирани. В резултат на това спирачният път е значително по-дълъг от този на по-леките превозни средства.

С предно или задно задвижване е просто: когато колата започне да се подхлъзва, е ясно коя ос ще загуби сцепление първа. При задвижването на всички колела нещата са по-сложни – електрониката автоматично разпределя въртящия момент между колелата. Понякога това се случва мигновено и реакцията на автомобила може да бъде неочаквана дори за опитен шофьор. Затова и внезапното поднасяне с висока скорост е честа причина за зимни инциденти, особено сред собствениците на кросоувъри.

