Гръцкият премиер Мицотакис: Писна ни! Беларус да освободи незабавно всички пътници

Кадър European People's Party,

Гневни са реакциите в цяла Европа срещу безпрецедентното приземяване на пътнически самолет на Ryanair от Атина до Литва със 170 пътници на борда в Беларус, за да бъде арестуван журналист на борда.

Местният авторитарен лидер лично е наредил изтребител да излети и да съпроводи самолета, за да може да бъде арестуван журналиста.

На борда има и българин.

Гръцкият премиер Мицотакис написа току що:

"Принудителното кацане на търговски самолет за задържане на журналист е безпрецедентен, шокиращ акт. Изискваме незабавното освобождаване на всички пътници. Утрешният #EUCO трябва да отговори на необходимостта от засилване на натиска върху Беларус. Писна ни"

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.