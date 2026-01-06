Граждани: Машините в рейсовете във Варна ресто не връщат

Много граждани мислят, че машините в градския транспорт във Варна трябва да им връщат ресто.

Това обаче не важи за системата, струваща милиони на данъкоплатците.

Ето какво пише гражданка:

Ново 20: Машините на градският транспорт, които законово са в нарушение, ресто не връщат. Колко пъхнеш толкова билета получаваш.

Има едни хубави табелки по машините: само монети, без банкноти, само точна сума, не връща ресто... Или някой е имал очаквания, че това, дето ни го натресоха по ИГТ, може софтуерно и хардуерно да се настрои за работа с две валути едновременно? И Дядо Коледа съществува?, посочва друга гражданка.

Машините от първия си ден работят на магия. Всяка промяна може да им е последна, така че вероятно никой не иска да поема рискове.

Ето какво съобщиха от общината преди дни:

В първия работен ден от 2026 г. – 5 януари, във всички превозни средства по линиите на градския транспорт във Варна машините за продажба на билети са адаптирани за работа с евромонети, съобщиха от Общинското предприятие ТАСРУД. В следващите дни се очаква да бъдат приведени в готовност за разплащане с евромонети и автоматите, разположени на спирките, с което да завърши пренастройването на всички около 250 налични устройства.

Разплащания в евро са осъществени още на 1 януари, а през уикенда генерираната сума от продажба на превозни документи е достигнала обичайните постъпления, допълниха от предприятието.

От ОП ТАСРУД напомнят, че разплащания в лева вече не са възможни. Машините приемат само евромонети, като на този етап не връщат ресто. Призовават се пътниците да бъдат подготвени с точна сума – 1 евро за пътуване в рамките на 60 минути. Информация за това е ясно посочена както на дисплея на устройството, така и чрез стикери.

Припомняме, че цената за закупуване на електронен превозен документ чрез мобилното приложение TicketVarna е 51 евроцента – наполовина в сравнение с хартиения билет.

