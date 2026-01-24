Граждани: Във Варна всички са надули цените и нямат ресто да връщат, закръглят в тяхна полза
Кадър ИИ
Темата с ръста с преминаването от лев в евро е водеща и в момента.
След няколко дни вече няма да може се плаща и в лева.
"Какво става с това евро? Не стига, че всички са си надули цените, ами и нямат да връщат по магазините и искат да закръглят в тяхна полза, защото нямали центове.", пише гражданин във варненска група.
Дискусията започна мигновено:
Явно проблемът, не е точно в еврото, а в некоректните, които използват всеки удобен момент за злоупотреба. Избягвайте такива търговци, сигнали пускайте. Те сами ще усетят истинската цена на наглостта си така.
За съжаление и още ще надуват цените на всичко , не само по магазини . Направо 1 към 1 ще станат лев и евро. Само заплатите няма да са 1 към 1.
Хак ви е,на всички който не вярвахте,че като дойде Еврото.Заплатите ще са на половина. А цените двойни. Копейки,мопейки. Сега си сърбайте попарата. И това е само началото.
Навсякъде виждам да се плаща и връща в евро.
Какви ли не форми на саботаж прилагат. Плащайте с карти и няма да имате проблеми.
Това е някаква нова мода с това евро, нямам да върна, ще закръглим и то в тяхна полза. Като нямат да върнат е тяхна вина, а не наша.
Ако нямат в евро трябва да върнат в лева тоя месец
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!