Граждани организираха протестно бдение относно закриване на комисията по досиетата

Протестно бдение със свещи срещу предложение за закриване на комисията по досиетата организираха граждани пред Мемориала на жертвите от комунизма в София. В бдението участваха и епископ Борис Михайлов, както и зам.-главният мюфтия Бейхан Мехмед.

Помолихме се за здравето, спасението, за опрощението на греховете, за един по-добър свят, за един живот, в който религията не е един от начините, които разделят хората, каза за БТА епископ Борис Михайлов.

Тази вечер направихме специална молитва за жертвите на комунизма, каза за БТА заместник- главният мюфтия Бейхан Мехмед. „Първо да споделим, че Аллах ни е сътворил всички хора в най-прекрасен облик, за да опознаем и да служим само и единствено на Него. По време на тоталитарния режим, по време на комунизма, религиозните свободи и изконните човешки права като цяло бяха забранени“, разказа Мехмед.

По наша инициатива е изграден мемориалът и параклисът тук, за да се помолят живите и в определени дни да се поклоним пред нашите жертви, убити от Народния съд, разказа Софка Николова от „Съюз истина“.

На бдението бяха дошли и изселници от Турция, които са прекарали месеци в Белене.

Не искаме да се закрие комисията по досиетата. Искаме да се види кой каква вина има по районите, в които са изпълнявали тези заповеди, посочи Музаффер Ерканли.

Към днешна дата Ерканли живее в Истанбул. Има приятели в България. Това не беше свързано с хората, с българите, имам приятели българи, в най-топли отношения сме, но това престъпление е направено от някои хора и настрои хората един срещу друг, коментира той.

„Възраждане“ са внесли предложение за закриване на комисията по досиетата, съобщи в началото на юни лидерът на партията Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Редактор "Екип на Петел",

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