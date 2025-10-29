Григор Димитров: Почувствах, че сега е правилният момент да спра

Снимка: Булфото, архив

Първата ракета на България Григор Димитров изрази задоволство от участието си на турнира "Мастърс" в Париж.



За 34-годишния хасковлия това бе първа официална поява на корта след контузията, която получи по време на "Уимбълдън" в гръдния мускул и която наложи оперативна намеса.



Във френската столица Димитров изигра два мача, като записа победа на сингъл и загуба на двойки, преди да реши да се откаже преди старта на двубоя си с Даниил Медведев от втория кръг в надпреварата по единично, предаде БНР.



"Седмицата в Париж бе успешна и аз съм горд, че успях да проверя състоянието си и да докажа, че усилията, които положих, и тези на екипа ми са били правилни. След като се представих на добро ниво през последните дни, почувствах, че сега е правилният момент да спра. Развълнуван съм за предизвикателствата и възможностите, които ще ми донесе 2026 година. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките", написа Димитров в профила си в Инстаграм.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!