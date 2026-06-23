Григор Димитров стартира участието си на турнира в Майорка срещу австралиец

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Най-успешният български тенисист Григор Димитров започва днес участието си на турнира от сериите АТР 250 на трева в Майорка, Испания.



Българинът получи „уайлд кард“ от организаторите и в първия кръг ще се изправи срещу австралиеца Марк Полманс, който си осигури място в основната схема след успешно преминаване през квалификациите, пише moreto.net.



Двубоят е първи в програмата на централния корт и е насрочен за 13:30 часа българско време.



Димитров и Полманс, който заема 366-ото място в световната ранглиста, не са се срещали досега в официален мач.



При успех българинът ще се класира за осминафиналите, където негов съперник ще бъде йорданецът Абдул Шелбей. Той попадна директно в следващия кръг като „щастлив губещ“ от квалификациите и в момента заема 299-ото място в класацията на АТР.



Турнирът в Майорка е част от подготовката на Григор Димитров за предстоящия „Уимбълдън“, който започва в края на месеца.

Редактор "Екип на Петел",

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