Гроздан Караджов: Изслушването на Желязков в НС е по измислен повод

Снимка: Булфото

Няма заглушаване на GPS-а на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

По думите му поводът за днешното изслушване на премиера Росен Желязков е по абсолютно измислен повод, предава БГНЕС.

По искане на ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България", министър-председателят ще бъде изслушан от Народното събрание днес заради инцидента с електронните навигационни средства при кацането в Пловдив на самолета с председателя на ЕК на 31 август.

Нито една наша агенция – въздухоплаването, РВД, не показва срив в сигнала на GPS-а на самолета на фон дер Лайен. Единствено има доклад, в който пилотът има „issues“, заяви Караджов в ефира на бТВ тази сутрин.

По емпирични данни няма заглушаване, каза вицепремиерът няколко пъти. Според него медийното разшумяване на инцидента е било по-силно от всичко останало.

