Грузинец преби руска туристка след скандал на сватба в хотел в Грузия

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В Грузия полицията задържа мъж, който е ударил руска туристка в лицето след конфликт.

Грузинското министерство на вътрешните работи съобщи, че полицията в Кахети е задържала мъж в Телави по обвинение в умишлено причиняване на лека телесна повреда. Инцидентът е станал вчера по време на сватбено тържество в хотел в града. Мъжът е изправен пред до три години затвор, предаде Дожд.

Според грузински служители по сигурността, чуждестранни граждани, почиващи в хотела, са „обиждали участниците в сватбата и са изливали вода върху оборудването“ от балкона на стаята си. Това е довело до физическа конфронтация, по време на която обвиняемият е ударил чужденеца. Жената е била откарана в болница, според изявление на Министерството на вътрешните работи, съобщава агенция Interpressnews.

Жертвите – руски туристи – обаче са описали инцидента по различен начин. Според Полина, позната на жертвата Юлия, мъжът е бил възмутен, че туристите говорят руски на балкона, разбрал номера на стаята им на рецепцията на хотела и дошъл при тях. Във видеото се чува как Юлия казва на мъжа: „Ти си в моята стая“, на което той отговаря: „И ти си в моята страна“. След това жената се опитва да го избута от стаята и е ударена в лицето. В отговор на разказа на грузинските сили за сигурност, Полина пише, че не са докосвали и не са наливали алкохол на сватбеното тържество. Тя също така обеща да покаже записа на всички заплахи и обиди, отправени към тях, след като разследването приключи.

Хотел „Агарани Естейт“, където се е случил инцидентът, заяви, че персоналът му не е разкрил информация за стаите за гости и не е участвал в инцидента. Друго изявление подчертава, че „инцидентът е възникнал в резултат на действията на отделни гости“ и не отразява ценностите на хотела.

Полина отбеляза, че е родена в Украйна, живее в Русия и е дошла в Грузия, за да отпразнува рождения си ден, включително с приятели от Украйна. Според нея хотел „Агарани Естейт“ я е блокирал в социалните мрежи.

Редактор "Екип на Петел",

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