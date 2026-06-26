Гюнер Тахир: Забравете ДПС и на Доган, и на Пеевски, този модел е изчерпан

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Забравете ДПС и на Доган, и на Пеевски! Няма как да се постигне обединение между тях. Този модел е изчерпан.

Това каза в интервю пред БНР бившият член на ДПС и председател на Националното движение за права и свободи (НДПС) Гюнер Тахир и уточни:

"Дори ръководствата да искат обединение, няма как да се постигне, защото хората по места са много разделени и до такава степен имат проблеми дори между членове на едно семейство, че е невъзможно. Затова искаме, ако ще има обединение, да е в друг формат. ... Доган и Пеевски се опитваха да продължат този модел и монополът над българските турци да продължи по-дълго, но всички разбрахме и видяхме, че краят дойде. Трябва да мислим да няма луфт между монопола и онова, което ще се изгради за бъдещето".

Той анонсира предстояща среща през почивните дни в Китен, на която ще се обсъжда политическото представителство на българските турци, на която ще участват представители на АПС, на ДПС ("Ново начало"), на ИТН, на ПП и ДБ, на НДПС и "Прогресивна България":

"Не смятаме да излезем с някакво решение от тази среща, но в неделя ще обобщим идеите. Като се опрем на тези идеи, ще продължим дискусията в началото на септември - от 4-ти до 6-и, когато ще направим втора такава среща пак в Китен. Тогава вече ще видим дали можем да имаме общо мнение, общо решение и обща визия за бъдещето".

По думите му желанието на представителите, които се събират, е, "ако нещо ще се роди, то да бъде автентично, пожелано и с подкрепата на хората, живеещи в България".

"Никой не ни е активирал, искаме онова, което може да стане във времето, да стъпи на здрави основи, като самите хора, живеещи в България да го пожелаят".

Целта ни е да имаме яснота преди президентските избори в края на тази, но най-вече до местните избори догодина, посочи Тахир.

Редактор "Екип на Петел",

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