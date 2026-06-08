Снимка: Фейсбук, А. Гюров

В краткия мандат на служебното правителство се убедих, че за полицая свободата не е бонус от властта. Тя е елементарна необходимост, гаранция, че законът стои над политическата целесъобразност. Това написа във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров.

"Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение", допълва още той.

"Днес комисар Кандев напуска МВР. Но истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора?", пита Гюров.

"Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран. Благодаря му, че влезе в кабинета "Гюров" и не подведе очакванията на гражданите", завършва той.

Редактор "Екип на Петел",

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