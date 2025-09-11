Хампарцумян: Всички тези щедри пенсии и социални придобивки си приличат

Кадър Нова тв

Социалните придобивки за французите са твърде големи, за да може икономиката да ги понесе. Смяната на премиери, извънредните избори, присъщите на ЕС зелени сделки и икономически амбиции – всички тези фактори създават предпоставка за пълзяща криза. Това заяви в предаването "Студио Actualno“ банкерът Левон Хампарцумян, коментирайки политическата ситуация в Париж и растящите разходи на публичните финанси.



"Аз не бих определил това като гръцки сценарий, въпреки че и там имаше раздути социални разходи. Всички тези щедри пенсии и социални придобивки си приличат“, посочи Хампарцумян. По думите му именно социалните разходи са основната тежест за Франция, макар страната да е избегнала най-големите щети от Зелената сделка.



"И у нас има пълзящи опити да наподобим държавите, които изпитват затруднения заради прекомерни социални харчове“, предупреди банкерът.



Хампарцумян подчерта, че обществото трябва да се освободи от заблудата, че членството в еврозоната гарантира стабилност.



"Еврото е предпоставка успешните да бъдат още по-успешни, но не е застраховка срещу лошо финансово управление. Всички изисквания за адекватна финансова политика остават също толкова важни, колкото и досега“, каза той.



По думите му самото поемане на дълг не е проблем – проблем е как се използват заеманите средства.



"Ние трябва да платим колективния рушвет на клептокрацията, за да влезем в еврото. Като общество трябва да изградим психика, в която публичните пари да работят по-ефективно, както и институциите“, коментира още банкерът.



Той допълни, че при пропадане на държавите няма "долна граница“, но все пак еврото има известна защитна функция.

