Хампарцумян остана без думи за бюджета, помисли и заяви: Може би все пак по-добре е да минем през избори

Разлика между първия и втория бюджет на управляващите има. Най-дразнещите и токсични неща в приходната част - разни данъци, са махнати, но разходите са същите. Прилича на това, че управляващата коалиция се готви да излиза в опозиция. Знаете ли колко е хубаво като опозиция предварително да раздадеш пари на своите хора по разни механизми и дългосрочни договори. Нали разбирате, че Борисов и Пеевски вече нямат някакво обаяние, т.е. те трябва да плащат, за да ги обичат. Така че в бюджета виждам как управляващите се канят да излязат в опозиция и ще оставят друг да им вади кестените от огъня. Пък ако останат и догодина, ще изтеглят още някой кредит.

Това коментира пред Нова тв финансистът Левон Хампарцумян.

Това е една от теориите ми, които обясняват в момента поведението на управляващите. Тук става за неефективно харчене. Чирен е част от националното богатство и като го разрушиш, ти нарушаваш икономиката, която и без това не е кой знае какво. Ето затварят заводите с кабелите, които са нискоефективни, но все пак създават работни места, коментира той.

За да направиш нещо добро, да управляваш ефективно, трябва постоянно да полагаш усилия, а не спорадично, коментира той.

Когато в администрацията имаш система от лелка - компютър - лелка - компютър - неефективен човек, става така че цялата ефективност на системата е колкото на неефективния човек. Компютърът може да има огромна мощ, но когато разкъсаш процеса на малки и неефективни компоненти, нищо не получаваш, коментира той за държавната администрация.

А незаетите над 5000 бройки, които се бюджетират, могат да се закрият за секунди с един декрет, дето се казва, но тези бройки са като ниски плодове, лесни за бране. Ако ги закриеш, ще отенемеш възможността за допълнителни пари за лояялните служители, обясни той.

Светът се пренарежда в момента не само геополитически, но и икономически. Европа от 30% от БВП е с 15-16%, което не е добре. Т.е. ние трябва да направим усилия в Европа за реиндустриализация, за повишаване на квалификация на работната ръка и т.н. Тук в България трябва да имаме високообразована работна ръка, която е мотивирана да живее добре, децата им да растат в продходяща среда. Трябва да сме конкурентни на най-добрите в света. Ако съдим по автомобилния парк на най-богатите хора в България, имаме амбицията да сме сред най-добрите. Значи и другите неща трябва да се дръпнат в тази посока, посочи Хампарцумян.

Вярно е, че отбелязваме висок растеж, но въпросът е доколко този растеж е устойчив, иначе нищо не значи, коментира той.

Финансистът изпадна обаче в затруднение да отговори на въпрос за бюджета, което се случва изключително рядко. Той бе попитан дали е по-добре България да приеме предложения в момента лош бюджет или по-добре да не го приема, а да влезе в следващата година със стария.

Честно казано, не знам. Този бюджет е лош, предния беше лош. Ако не го приемат, ще имаме 1/12 от стария. Въпросът е дали ще събере сила - политическа и рационална, която да направи един по-добър бюджет. Може би цялата работа би трябвало да мине през някакви избори, за да се легитимира някакви хора с достатъчно дълъг управленски хоризонт, защото в момента правителство има къс управленски хоризнт - дали е няколко седмици, или няколко месеца, но със сигурност няма пълен мандат, коментира той.

