Синдикалист за мнението на Хампарцумян: Това е скандално!

Редактор: Юлия Георгиева, снимка Булфото

Въобще не съм съгласен с Левон Хампарцумян, каза някои непрофесионални неща. Вижте, касички в пенсии и заплатите няма. Така че увеличението им не може да е касичка. Това е скандално да се интерпретират нещата по този начин.

Това коментира пред Нова тв президентът на КНСБ Пламен Димитров.

За закриването на незаетите бройки ние сме съгласни с работодателите. Да, те с един замах трябва да изчезват. Защо управляващите не го правят не знам. Но това не решава проблема с бюджета. И ако се махнат тези 5500 бройки, дали пък не трябва да се сложат някъде другаде. Т.е. трябва да се направи анализ на състоянието на администрацията, което отдавна не е правено. Схемата на заплащане не е пипана от времето на Симеон Дянков, коментира той.

Ние и миналата година не бяхме съгласни, когато на някои заплатите скочиха с 57%, а на други едва с 5%. Това създаде допълнителни дисбаланси. Тя цялата система за заплащане е изкривена, посочи той.

В момента бюджета е по-малък, по-малко от БВП се харчи в сравнение с предходния вариант. Преразпределят се 40% от БВП. Искаха по-малко да се харчи и това е постигнато в новия вариант на бюджета. В разходната част няма скандали. Колко са чантаджиите - 669 000 души са тези, на които плаща правителството. От тях 355 000 са заетите в образованието, в здравето, в социалните грижи и културата. Остават едни 114 000 без сектор Сигурност, тъй като те са секретни като бройки. Но това са 114 000 администрация, за която говорим. Това е цялата държавна и местна администрация в България. През последните години техните заплати нарастват с един и същи темп - с 1 млрд. евро годишно. СКандал има ли? Не виждам скандал!, коментира той.

И уточни, че това е темп от 2022 година насам.

Големият разход е за големите системи, коментира той.

Сега очаквайте сериозно вълнение в здравния сектор, защото няма предвидени пари за заплати там. Ние затова и вмчера не подкрепихме бяджета за осигуряването, защото медицинските сестри, лаборантите, специалистите останаха без пари. 72 000 са заетите в общественото здравеопазване и 84 000 са заетите в медико-социалните грижи. Т.е. най-малко стотина хиляди души са засегнати, коментира той.

