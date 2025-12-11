Хампарцумян отвърна на Георги Марков: Докато аз съм учил химия, той е сътрудничел на ДС. Няма да му развалям любовта към Орбан

Кадър Фб

След като Георги Марков реагира остро на думите на Левон Хампарцумян, заявявайки, че "този химик силно подценява българските граждани" и че "думите му не стават и за виц", топ банкерът отвърна спокойно, аргументирано и без излишни страсти, цитира Блиц.

Левон Хампарцумян уточни, че зад думите му няма нито лична нападка, нито политически подтекст, а само анализ на факти и данни.



"Г-н Марков има право на собствено мнение. Той живее в Унгария и има определен афинитет към страната. Аз не мога да му се сърдя", започва Хампарцумян.

Но уточнява, че икономическата картина е различна от идеализирания политически наратив:

"Унгария в последните години страда икономически. Цифрите показаха, че нашият жизнен стандарт се доближава до унгарския. А тя е високо индустриализирана държава. Европейската автомобилна индустрия е в криза и това се отразява".

"Орбан е автократичен лидер. Догодина е на избори и ще видим какъв ще е изборния резултат", добави още банкерът. И подчерта, че позицията му е плод не на лични пристрастия, а на международни оценки.

"Това, което казват Международният валутен фонд, статистиката и проучванията на обществото мнение, не е в полза на Орбан. Разбира се, Доналд Тръмп си го харесва, което е общоизвестен факт и в него няма нищо лошо".

Хампарцумян допълва също, че уважава ранните заслуги на Орбан, но не може да пренебрегне еволюцията му във властта.

"Орбан е направил много за демократизирането на Унгария през 90-те. Но в последните години работи в обратна посока. Това се случва. Той е в активната политика от 90-те години, помогна да се изпъди съветската армия. Не е еднозначна фигура.

Относно квалификацията, която Георги Марков прави за него – че е "химик, който силно подценява българските граждани", Хампарцумян отвърна с усмивка така:

"Той ме нарече "химик", в което не виждам нищо обидно. Си Дзинпин е химик, Маргарет Тачър също. Химията е достатъчно сложна наука, за да не се срамува човек от нея. Политиката не е привилегия само за хора, завършили "Право".

И добави едно изречение, което прозвуча като тънък, но категоричен контрапункт:

"Докато аз съм учил химия, той е сътрудничел на Държавна сигурност. Горе-долу сме на една възраст. Не се заяждам, просто посочвам факт."

Хампарцумян заяви накрая, че няма намерение да влиза в политически дуел:

"Най-малкото бих искал да споря с Георги Марков. Човекът си има мнение и няма да съм аз този, който да му разваля любовта с Унгария".

И завърши с философското намигване: "Знаете приказката – когато всички мислят еднакво, никой не мисли".

