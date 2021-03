Хари е разговарял с брат си и баща си след интервюто с Опра

Стоп Кадър CBS , Oprah With Meghan And Harry First Look |"Almost Unsurvivable"

"Петел" продължава да следи какво се случва след скандалното интервю на принц Хари и Меган Маркъл. Хари е разговарял с по-големия си брат принц Уилям за първи път след интервюто, което двамата със съпругата му Меган дадоха за американската тв водеща Опра Уинфри. Разговорът "не бил продуктивен", съобщи Ройтерс, като цитира близка на двойката.

В интервюто Меган каза, че член на кралското семейство питал колко тъмна може да е кожата на сина им Арчи. Принц Хари пък каза, че баща му, престолонаследникът принц Чарлз - го разочаровал и че се чувствал като в капан.

Миналия четвъртък принц Уилям каза публично, че все още не е разговарял с брат си, но възнамерява да го стори и увери журналистите, че кралското семейство не е расистко.

Гейл Кинг, която е водеща на предаването "Тази сутрин" на Си Би Ес, каза, че е разговаряла през уикенда с Хари и Меган и че разговорът между двамата братя се е състоял.

"Да, вярно е, Хари е говорил с брат си и с баща си също, и това, което ми казаха, е, че тези разговори не са били продуктивни, но се радват, че поне са започнали да разговарят", каза тя.

От офиса на принц Уилям в двореца Кенсингтън не коментираха изказването на Кинг, пише БТА.

