Харизанов и Милчева разчепкаха Мария Филипова: Дялан камък, пасва навсякъде

кадри Нова нюз, Булфото

редактор Веселин Златков

Политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Емилия Милчева коментираха фигурата на шефа на КЗП Мария Филипова в контекста на политическите назначения в институциите. По Нова нюз те коментираха, че тя се оказва „дялан камък”, който пасва навсякъде, с оглед очакванията да стане заместник омбудсман и потенциално служебен премиер при извънредни избори.

Милчева не скри, че различните постове - в контрола на хазарта, във финансовия контрол и защитата на потребителите, напомня за епохата на тоталитаризма, която Партията определяше кой какъв пост да заеме. Според журналистката Филипова се оказва „една поливалентна фигура”.

Георги Харизанов също призна, че кариерата на шефката на КЗП изглежда странна. Той допълни, че това не е в неин интерес. Анализаторът обаче подчерта, че дали Мария Филипова ще бъде следващия служебен премиер, зависи в крайна сметка от президента, а не от партиите в парламента и правителството.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!