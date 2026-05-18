Хавиер Бардем за Тръмп, Путин, Нетаняху: Токсични мъже

Кадър Х

Испанската суперзвезда Хавиер Бардем, който печели възторжени отзиви в Кан за последната си филмова роля, разкритикува световните лидер Доналд Тръмп, Бенямин Нетаняху и Владимир Путин, наричайки ги "токсични", съобщава AFP, цитира Днес.бг.

Бардем играе властен филмов режисьор с експлозивен нрав във филма "Възлюбената“ на Родриго Сорогоен, чиято премиера беше на филмовия фестивал в събота и получи широка похвала от критиците.

В изблик, изпълнен с ругатни, на пресконференция в неделя Бардем заяви, че част от недостатъците на героя му се дължат на "токсична мъжественост“, която е довела до това мъжете да убиват бившите си съпруги и приятелки... и да започват войни.

"Този ​​проблем е и за г-н Тръмп, г-н Путин и г-н Нетаняху“, каза 57-годишният Бардем, визирайки лидерите на САЩ, Русия и Израел.

"Големият шеф казва: "Пе****т ми е по-голям от твоя и ще те разбия от бомби“, добави той, казвайки, че това "създава предпоставка за хиляди мъртви хора“.

Бардем е една от най-откровените филмови звезди срещу войната на Израел в Газа от 2023 г. насам, предизвикана от смъртоносна атака на Хамас в Израел през същата година. Израелската кампания е опустошила палестинската територия и е убила над 72 000 души, повече от половината от които жени и деца, според здравното министерство, управлявано от Хамас.

"Геноцид все още се извършва. Това е факт. Можете да се опитате да го оправдаете, да го обясните, но е факт. Ако го оправдаете с мълчанието или подкрепата си, вие сте за геноцид", каза още Бардем.

Израел отрича геноцида. Нападението и инвазията му в Газа дойдоха, след като Хамас организира най-лошата атака срещу него, при която бяха убити 1221 души, според данни на AFP, базирани на израелски данни.

В интервю за AFP в събота Бардем каза, че "получава повече работа от всякога“, въпреки публичната си кампания срещу войната на Израел в Газа, нещо, което той отдава на "променящия се наратив“ около конфликта.

Други фигури в киното, включително известната актриса Сюзън Сарандън, преди това са се оплаквали, че работата им е пресъхнала след публичните им изявления и решението да подпишат петиции, осъждащи действията на Израел в Газа и окупирания Западен бряг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!