Хиновски: Проектът "Белене" беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол

03.02.2026 / 09:06 3

кадър БНТ

Проектът "Белене“ беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол. Ние предлагаме този проект да се преразгледа, защото анализът на риска показва, че през 2040 г. има сериозна вероятност да останем без нито един работещ ядрен блок в България. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски пред Фокус.

Проблемът с проекта "Белене“ по думите му е прозрачността и влизането на инвеститори, които да гарантират ефективното използване на средствата. "Има ли 100% държавно финансиране, този проект ще носи съмненията за корупция и за раздуване на разходите. Необходимо е преформатиране на проекта. Водили сме разговори с много западни компании, които искат да участват в този проект. Тази схема държавата да прави АЕЦ "Белене“ повече няма да бъде предлагана“, заяви Хиновски.

Реакторите, с които България разполага, имат ресурс 60 години след пускане в експлоатация. "До пускане в експлоатация оборудването не старее, тъй като то е изцяло машинно. Ако стоманата се съхранява добре, нейното използване може да започне след 10 години и безопасността не е компрометирана. Показателите на безопасност зависят до голяма степен от системите за управление на тези реактори, а те нито са купени, нито са доставени, нито са проектиран“, поясни експертът.

kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 567951 | Одобрение: 108171
Сбиха се чак, но тъй и не се разбраха за комисионните.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
MrBean (преди 8 минути)
Рейтинг: 207322 | Одобрение: -1568
Важното е че имаме реактор някъде там,платихме го 2 пъти благодарение на Бойко и Делян Добрев.Но нямаме построена централа. Гарантирано от Герб!
Dooobre!!! (преди 23 минути)
Рейтинг: 21587 | Одобрение: 7422
Ще излезе май, че Хиновски е единственият енерго-експерт, който е наясно с повечето проблеми в загробената ни енергетика. Ако беше, като по бай Тошово време, досега и за трета атомна щеше да се говори и щяхме да правим огромен износ на еленергия, която щеше да храни българския народ. За сметка на това имаме енергетика, която се управлява от некадърници, които правят всичко възможно да си пълнят сметките с купища крадени пари и изобщо не им пука за държавата. И НЕ мисля, че ние сме виновни, че ги избираме. ИЗБИРАТ НИ ГИ!
Да живей България!

