Хиновски за високите сметки за ток: Допускам, че може да има грешки в софтуера за превалутиране

06.02.2026 / 17:01 4

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Председателят на Българския енергиен и минен форум разкри основните причини за по-високите сметки за ток, които много българи плащат от началото нва тази година.

Първата причина е, че всички инкасатори са получили инструктаж много по-рано от срока, очаквайки превалутиране на сметки в банки. Показанията в дружествата започват още преди 15 декември. Грубо казано, ако сметката преди се е отчитала за 30 дни, сега се отчита например за 44, каза Ива Хиновски.

Втората причина е, че се събраха доста празиници по Коледа и Нова година. Хората масово си бяха у дома, а не в офиса, и вкъщи всичко бе включено на макс, за да е топло. Готвеше се активно и така потреблението се увеличава. Допускам също, че може да има и софтуерни грешки в софтуера за превалутиране, продължи енергийният експерт.

Разберете, че не може да се манипулират електромери. Инвеститорските данни се въвеждат ръчно и може да има грешки в компютър. КЕВР ще влезе във всяка една фактура и ще направи анализ. Но моите очкавания са, че по-високите сметки за ток се дължат на по-дълги срокове и по-голямо потребление. Това е причината, категоричен бе в „Пресечна точка“ Хиновски.

Коментари
Burton (преди 25 минути)
Рейтинг: 33446 | Одобрение: 4036
пич, не е ясно защо си мислиш, че не знам какво мерят електромерите, за да го посочваш. Пускат ти по-ниско напрежение, климатика ти почва да работи по-слабо щото P = U × I и за да достигне обичайните градуси, реално работи повече. Оттам електромерът ти отчита повече разход, понеже ти де факто си направил такъв, без да се посочи причината - че е заради ниското напрежение, което ти си плащаш като за нормално. Това естествено е доста опростен вариант. За инфо моята сметка скочи с 20% в сравнение с предния месец, но 2те седмици по-студено време и празниците напълно обясняват повишението. Двойно и тройно повишение спрямо предходния месец обаче е необяснимо, а такива случаи има, включително на хора които познавам лично.
skokos (преди 36 минути)
Рейтинг: 14287 | Одобрение: 2372
Електромерите мерят енергия, не напрежение. А колкото за грешките, че всички били нагоре, това е доста далече от истината, просто тези, които са с по малки сметки не се оплакват. Колкото до грешка в превалутирането, то е едно за всички клиенти на отделните предприятия и предполагам по различен алгоритъм за различните дружества, използват различен софтуер. 
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 33446 | Одобрение: 4036
достатъчно е ЕРП-то да пусне по-ниско напрежение и разхода скача... 
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 569413 | Одобрение: 108553
Грешка, грешка, ама защо не е надолу, а нагоре, а.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

