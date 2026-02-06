Хиновски за високите сметки за ток: Допускам, че може да има грешки в софтуера за превалутиране

Редактор: Недко Петров

Председателят на Българския енергиен и минен форум разкри основните причини за по-високите сметки за ток, които много българи плащат от началото нва тази година.

Първата причина е, че всички инкасатори са получили инструктаж много по-рано от срока, очаквайки превалутиране на сметки в банки. Показанията в дружествата започват още преди 15 декември. Грубо казано, ако сметката преди се е отчитала за 30 дни, сега се отчита например за 44, каза Ива Хиновски.

Втората причина е, че се събраха доста празиници по Коледа и Нова година. Хората масово си бяха у дома, а не в офиса, и вкъщи всичко бе включено на макс, за да е топло. Готвеше се активно и така потреблението се увеличава. Допускам също, че може да има и софтуерни грешки в софтуера за превалутиране, продължи енергийният експерт.

Разберете, че не може да се манипулират електромери. Инвеститорските данни се въвеждат ръчно и може да има грешки в компютър. КЕВР ще влезе във всяка една фактура и ще направи анализ. Но моите очкавания са, че по-високите сметки за ток се дължат на по-дълги срокове и по-голямо потребление. Това е причината, категоричен бе в „Пресечна точка“ Хиновски.

