Христанов: Ако кабинетът Гюров се яви на избори, ще помете всички

Булфото

"Ако кабинетът Гюров се яви на избори, ще помете всички"

''Първата задача беше да върнем вярата на хората в държавата'', казва министърът на земеделието и храните Иван Христанов от кабинета Гюров пред OFFnews.bg.

„Защо аз исках да бъда ‘министър на народа’? Защо постоянно пътувах? Няма събота, няма неделя. Спях по 2–4 часа на денонощие и се разцепвах от работа и от пътуване. За да може хората да видят своя министър, своята власт сред тях. Да се решават техните проблеми“, казва той.

Като примери посочва конкретни случаи: дигата в Пловдив, при която е имало риск да бъдат залети три села; бракониерска сеч в Смолян; казуси с инсинератори; завладени имоти в Крапец; имоти и гори, свързани със спорни планове за застрояване.

„Всъщност буквално ликвидирахме тази пропаст — многогодишна, 600-годишна пропаст между народ и власт. И за първи път българският народ разбра, че властта си е негова“, казва Христанов.

Разговорът преминава към служебния кабинет на Андрей Гюров. Христанов благодари на премиера, на колегите министри, на заместник-министрите, главните секретари и политическите кабинети за работата през краткия мандат.

„Наистина, това беше чудо. Чудо. За два месеца и 18 дни“, казва той.

