реклама

Христанов: Продажбата на хижа "Петрохан" е извършена в необичайно къс срок

27.02.2026 / 14:10 4

снимка: МЗХ

Нямаме мандат за приватизация, като сградите на Селскостопанската академия, или хижи. 

Разгледахме внимателно документите за хижа "Петрохан": през ноември 2021 г. тогавашният служебен министър подписва в един много кратък срок продажба на този имот на въпросната фондация /НАКЗТ, бел. ред./. Какви са мотивите към момента не знаем. Дали е имало политически натиск или това е било решение, базирано на аргументи, яснота няма.

Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на въпрос по казуса "Петрохан-Околчица", предаде БГНЕС.

Виждаме заповед за продажба за този имот, след което продажбата е извършена в много къс срок. Бих казал, необичайно къс срок. От друга страна, ИАГ се е държала изключително професионално през цялото време, правили са проверки и предписания са издавали, така че в техните действия и умисъл от 2022 г. насам ние нямаме абсолютно никакви съмнения, каза Христанов. 

Цената на хижата е опредена по Наредба, но определянето на цената обикновено е тривиален и бюрократичен процес, допълни служебният министър.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Burton (преди 12 минути)
Рейтинг: 34371 | Одобрение: 4031
има разбира се. Само при шестаците няма изключения. В този ред на мисли на шестак не бих се доверил, така че имай едно наум като споделяш видеа на този доносник и гостите му.
1
0
kjk (преди 47 минути)
Рейтинг: 186361 | Одобрение: 19541
То имали някой който да не е в кюпа!!!;):errm:Намусен Агенти Сава,Буда и т.н.8-)ГнявУсмивка Интересното е какво казва Методи!!!;)Намусен:devil:
1
0
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 34371 | Одобрение: 4031
интересно, този палавник от всички нередности свързани с тази хижа и НПО-то това ли точно го притеснява?  п.п. кжк, дремджиев е доносник от 6то управление на ДС. Няма нито един доносник, който да е свестен, напртив - всички са продажници.
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 186361 | Одобрение: 19541
https://www.youtube.com/watch?v=sQOI0MuGkQU

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама