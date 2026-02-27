Христанов: Продажбата на хижа "Петрохан" е извършена в необичайно къс срок

снимка: МЗХ

Нямаме мандат за приватизация, като сградите на Селскостопанската академия, или хижи.

Разгледахме внимателно документите за хижа "Петрохан": през ноември 2021 г. тогавашният служебен министър подписва в един много кратък срок продажба на този имот на въпросната фондация /НАКЗТ, бел. ред./. Какви са мотивите към момента не знаем. Дали е имало политически натиск или това е било решение, базирано на аргументи, яснота няма.

Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на въпрос по казуса "Петрохан-Околчица", предаде БГНЕС.

Виждаме заповед за продажба за този имот, след което продажбата е извършена в много къс срок. Бих казал, необичайно къс срок. От друга страна, ИАГ се е държала изключително професионално през цялото време, правили са проверки и предписания са издавали, така че в техните действия и умисъл от 2022 г. насам ние нямаме абсолютно никакви съмнения, каза Христанов.

Цената на хижата е опредена по Наредба, но определянето на цената обикновено е тривиален и бюрократичен процес, допълни служебният министър.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!