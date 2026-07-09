Христо Мутафчиев: Инвестицията в култура не е социално подпомагане, нужен е спешен ремонт на Бюджет 2026

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Съюзът на артистите в България (САБ) настоява за спешни и съществени промени в проектобюджета за 2026 г., като предупреждава, че предвиденото финансиране не отговаря на реалните потребности на българската култура. Организацията е изпратила официално становище до Народното събрание, Министерството на културата и Министерството на финансите с искане за корекции между първо и второ четене на бюджета, предаде БГНЕС.

Според САБ заложеното увеличение на средствата за държавните театри, опери и филхармонии е недостатъчно и не компенсира нарасналите разходи за художествена дейност, материали, издръжка и логистика. От организацията предупреждават още, че техническият и експертният персонал в културните институти продължава да получава възнаграждения, които не осигуряват достойни условия на труд.

Особено тревожна, според Съюза на артистите, е предвидената редукция на средствата за проектно финансиране на Национален фонд „Култура“ спрямо нивата от 2024 г. По оценка на организацията това представлява сериозен риск за съществуването на редица културни организации и независими продукции.

В становището си САБ настоява за увеличение на средствата за проекти в сферата на изпълнителските, визуалните и екранните изкуства, както и за целево увеличение на финансирането на дебютните програми. От организацията подчертават, че подкрепата за младите артисти следва да бъде приоритет, а не обект на бюджетни съкращения. Те настояват и за пълна подкрепа на регионалните културни дейности в страната.

„Инвестицията в култура не е социално подпомагане, а инвестиция в националния дух, идентичност и икономика“, заявява председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев.

От САБ призовават народните представители в 52-рото Народно събрание да проявят държавническа отговорност при окончателното приемане на бюджета за 2026 г., като осигурят необходимото финансиране за българската култура и хората, които работят в нея.

Редактор "Екип на Петел",

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