Христо Мутафчиев: По-важно е да има повече пари за театъра

Големият въпрос пред културния сектор не е темата за съкращенията, а дали държавата ще увеличи бюджета за сценичните изкуства през 2026 г. Това заяви в интервю за БГНЕС председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев.

„За мен е по-важно дали ще има увеличение на бюджета към Министерството на културата за сценични изкуства за бюджет 2026“, каза той.

По думите му в момента най-важната задача е да бъде съхранено постигнатото в българския театър.

„Сега трябва да успеем наистина да съхраним това, което става в българския театър и театрите в цялата страна“, подчерта Мутафчиев.

Според него след това секторът трябва да мисли за развитие и по-добри условия за работещите в културата.

„Да почнем да мислим за развитие на сектора, така че да влезем в 2027 година с по-висок бюджет като цяло и с повече средства за хората, работещи в нашия сектор“, заяви Мутафчиев.

По темата за планираната оптимизация в сектора той коментира, че тя вероятно е свързана с общото състояние на бюджета.

„Оптимизация явно е необходима, след като всички разбират от сутрин до вечер, че пари в държавата няма“, каза председателят на Съюза на артистите.

Мутафчиев допълни, че ако чрез подобни мерки бъдат осигурени средства за сектор „Сценични изкуства“, той би ги подкрепил.

„Ако това е един от начините да се осигурят средства, за да може после да се уреди бюджетът на сектор „Сценични изкуства“, аз го приветствам“, заяви председателят на Съюза на артистите.

Той уточни, че към момента не вижда основание за притеснения относно театрите, музеите, галериите и библиотеките, тъй като те са делегирани дейности и не попадат в обсега на съкращенията в държавната администрация.

„Никъде не се говори, че тези съкращения ще бъдат направени в театри, музеи, галерии и библиотеки“, каза още Мутафчиев.

Той предупреди, че около темата се създава излишно напрежение. „Някой се опитва да разпалва страсти или да разделя гилдията и секторите вътре в Министерството на културата. Да създава проблеми там, където няма“, заяви Мутафчиев.

