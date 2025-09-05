Христо Мутафчиев: Путин трябва да бъде застрелян като куче

кадър Нова телевизия, президентство на РФ

редактор Веселин Златков

Кой е Путин, че той да слага точката на войната в Украйна? Това попита риторично актьорът Христо Мутафчиев в „Пресечна точка” по Нова телевизия. Той стигна и по-далеч в оценката си за руския президент.

„Той трябва да бъде застрелян като куче някъде!”, заяви емоционално актьорът. Мутафчиев обаче беше по-сдържан по отношение на въвличането на България в конфликта в Украйна. Той беше категоричен, че български войници не трябва да бъдат изпращани там. Актьорът обаче допълни, че ние можем да разрешаване на конфликта.

„Имаме миноносци, които да чистят мините в морето, които той изпраща”, заяви той. Мутафчиев коментира също, че силната позиция, в която се вижда руският президент в момента, идва от срещата му с Доналд Тръмп в Аляска. „Други неща са си говорили в лимузината", каза актьорът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!