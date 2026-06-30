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Хванаха 79-годишен да кара мотор без книжка във Варна

30.06.2026 / 10:19 3

Снимка Булфото

Пет нарушения, свързани с управлението на моторни превозни средства, са констатирани при осъществен пътен контрол от служители на РУ Провадия, РУ Аксаково, РУ Девня, Второ и Пето РУ.

Извършителите са на възраст от 17, 20, 29, 47 и 79 години. 17-годишен е управлявал мотопед без регистрационна табела и нерегистриран по надлежния ред. Мъж на 79 години, известен на МВР, е шофирал като неправоспособен водач в срока на влязло в сила наказателно постановление.

Останалите трима са управлявали моторни превозни средства, нерегистрирани по надлежния ред, като при един от тях е установено управление на електрически мотопед без регистрация и табела.

По случаите са образувани бързи производства, а по част от тях – досъдебни производства и заявителски материал, пише novini.bg.

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Коментари
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kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 628623 | Одобрение: 123528
Балкан 250 кубика, 13 коня и вдига 110 км/ч.....В Ловеч ги почнаха през 1957....Дядо ми и баща ми караха този мотор.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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Серж (преди 21 минути)
Рейтинг: 243123 | Одобрение: 49243
То пък на 79 години? Какъв ли мотор ще кара дядото? Сигурно е изровил някое ИЖ от плевника, дето му е почти връстник? Ама нали трябва дейност да отчитаме...
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kris (преди 28 минути)
Рейтинг: 628623 | Одобрение: 123528
Значи на дядката са взели книжката, което не значи, че не може да кара мотор....Шибани КАТаджии, книжка мотор не кара....! Да хващат лайнетата де правят бели по пътищата.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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