Хванаха 79-годишен да кара мотор без книжка във Варна

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Пет нарушения, свързани с управлението на моторни превозни средства, са констатирани при осъществен пътен контрол от служители на РУ Провадия, РУ Аксаково, РУ Девня, Второ и Пето РУ.

Извършителите са на възраст от 17, 20, 29, 47 и 79 години. 17-годишен е управлявал мотопед без регистрационна табела и нерегистриран по надлежния ред. Мъж на 79 години, известен на МВР, е шофирал като неправоспособен водач в срока на влязло в сила наказателно постановление.

Останалите трима са управлявали моторни превозни средства, нерегистрирани по надлежния ред, като при един от тях е установено управление на електрически мотопед без регистрация и табела.

По случаите са образувани бързи производства, а по част от тях – досъдебни производства и заявителски материал, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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