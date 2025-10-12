Хванаха и Дино, че след "Сделка или не", участва в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Николай Начев - Дино, който в момента е част от племето на Лечителите в "Игри на волята", преди време е участвал и в друго предаване по Нова телевизия - "Сделка или не".

То пишат в групата "Игри на волята" България. сезон 7 фен група.

Иначе във визитката му за екстремното риалити, не става ясно, че е участвал при Ненчо Балабанов. В нея пише, че Николай на 36 години - бивш състезател и настоящ треньор по борба. Носи прякорът "Дино", дошъл от анимацията "Семейство Флинтстоун". Мотото му е "Говори бързо и не приемай "Не" за отговор". Определя се като веселяк, но и силен стратег, който е готов на всичко за победата.

Във Фейсбук-профила му обаче има снимка от студиото на "Сделка или не".

За това пишат и във фен групата на "Игри на волята": Николай -Дино....пак от връзкарчетата на Нова телевизия.Беше 5 месеца в "Сделка или не",сега в "Игри на волята".

Той не е единствен, който е участвал при Ненчо Балабанов. Преди време ви информирахме за Мартин Лапунов, който сега е част от племето на Феномените в "Игри на волята", като преди близо година спечели 10 001 лв. от "Сделка или не".

Иначе относно Дино коментарите във Фейсбук са типично по български - има от всичко (публикуваме ги без редакторска намеса):

Само да допълня...... Александър,отново участвал в предаване на Нова телевизия,"Да хванеш гората",с Галя Щърбева,другото момче,с прическа на самурай,и той беше в "Сделка или не"доста време.....само прорежета на Нова......

И какво лошо има че са били и в друго предаване.На арената двамата се представят отлично.

Не си купуват място ,а влагат парите в тренировка и подготовка!

И двамата се представят отлично в игрите.Дори да са влезли с препоръки са си заслужили местата.

Момчетата заслужават да бъдат в "Игри на волята "!!!

Българска работа във всяко нещо търсят шашмалогия!

Едни и същи обикалят всички формати

Имам чуството че всички са назначени на щат в Нова ТВ , обикалят си предаванията и така .

Няма нищо случаино

За сега най силния и зрелищен сезон. На когото не му е интересно да не не го гледа и да престане да пише глупости.

Нова е една голяма хранилка за наши хора.Обикалят от едно предаване в друго.

После и Черешката на тортата ги чака, ще изкарат и зимата...

Вече са се доказали, като послушковци. А такива трябват на всяка продукция. Да им навиват пружината, те да подскачат и даже да се хранят със слънце,ако трябва.

Защо все едни и същи??????

И гледаме все едни и сьщи лица

Как едни и същи хора се вмъкват в разни предавания?Аз се регистрирах за Сделка или не миналата година и нищо.Не знам на какъв принцип ги избират.

Стига сте писали глупости. Ще си платят, за да гладуват, да ги хапят комарите, да спят на земята, да ходят мръсни.

Ти да видиш след "игрите" какво чудо е... Минават през всички предавания ..

Те повечето са така, търсят слава къде ли не...

Догодина и в "Ергенът"

Хора без работа!

Е и какво като са участвали в ,,Сделка или не "? Не намирам нищо лошо в това.

Много нагласена работа, навсякъде. Това са подставени лица на телевизията за да им правят рейтинг, не се ли усещате...

Едни и същи се мъкнат по всички предавания. Не са само тези.

Участваше и в Семейни Войни

Е те са тренирали за новия компонент.

Всичко е шуробаджанащина в България, не се чудете

Абсолютен цирк , и да по принцип много неща тръгват от телевизията.....

