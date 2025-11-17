Икономист: Докато имаме търпимост към политиците, агресията няма да спре

Редактор: Недко Петров

Агресията е навсякъде около нас и не може да се справим с нея. Даниела Везиева смята, че живеем в епидемия от агресия, и тя е продукт на нашето общество, както и в липса на ценностна система и налагане на ред и дисциплина.

Трябва възпитателна мярка, която и семейството, и в училището може да е водеща. Ако вземем предвид религията, нямаме страх и от бога, което се вижда в последно време все повече и повече. Но всичко това е продукт на нашата ценностна система, заяви икономистът.

Докато обществото продължава с тази търпимост към политиците и към тяхното поведение, към хвърлянето на боклука от комшиите през балкона, към убийството на животни по улицата, докато не реагираме, това ще продължава и ще се засилва, убедена Везиева.

Колкото до този проблем със скобите в Монтана, заради който бе пребит служител на „Градска мобилност“, аз се хващам за самия вид на проблема. Ами, ако се замислите, в последните години няма къде да паркираш. Никой не мисли, когато се строи, няма инфраструктура, и затова случаи като този в Монтана, са повод за агресия, добави в „Пресечна точка“ бившият служебен министър.

