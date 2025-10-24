Икономист: Крайният изход трябва да е разбиването на монопола на „Лукойл”

кадър bTV

редактор Веселин Златков

България е една от най-подготвените страни за санкциите, наложени от САЩ върху „Лукойл” и правителството има всички средства да се справи, това каза в „Лице в лице” по bTV главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов.

България може да поиска изключение от САЩ, но трябва да сме много убедителни, защото Сърбия поиска такова и не го получи, обясни той. Много по-добре е да се смени собствеността на рафинерията, но всеки купувач трябва да се допита до американската страна, подчерта Стефанов.

Икономистът обаче беше категоричен, че санкциите дават възможност да бъде разбит монопола, който има „Лукойл” на пазара у нас. Той подчерта, че който и да купи компанията, трябва да е наясно, че тя няма да е това, която е била преди наложените санкции.

