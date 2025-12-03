Икономист: Време е държавните чиновници да си плащат осигуровките

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Добра новина е, че се оттегля бюджета, за да се съберат повече предложения. Но не знам дали в следващите три седмици ще може да се приеме нов бюджет и д а се гласува.

Това коментира пред бТВ икономистът Румен Гълъбинов.

За да излязат сметките з аследващата година капиталовите разходи ще трябва да бъдат прецизирани, държавните разходи да бъдат оптимизирани, да има диференциран подход. По-добре да се реализира икономия от незаетите държавни бройки. Добре е да се започнат поне някакви наченки на структурни реформи, свързани с енергетиката например. Там трябва да преструктурариме нещата във връзка със зеления преход, за намаляване на кафявата енергия. Трябва да се преструктурира държавната администрация и държавните услуги. Не е ли време чиновниците да почнат да си плащат осигуровките, коментира той.

Всъщност именно това беше едно от нещата, които подразниха обществеността, а и това ще облекчи осигурителните системи, посочи той.

За да намалят цените на храните, трябва да се скъсят веригите на доставка. Твърде много прекупвачи, сортировачи и всякакви други. Затова цените са високи. С намесата на държавата това може да се поправи. Вероятно следващата година и да има увеличение, то няма да е с такъв голям темп на растеж, обясни икономистът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!