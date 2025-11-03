Икономист за идеята на БСП да вдигне двойно данък дивидент: Дълбоко непознаване на българина. Глупав е този, който си мисли, че само ще вдига данъците и хората просто ще плащат повече

Кадър Нова тв

Добромир Иванов от BESKO разкова намерението на БСП да вдигне двойно данък дивидент.

Ето какво пише той:

Как работи данък дивидент?

Имаш 100 000 лв печалба.

Плащаш 10% корпоративен данък печалба.

Плащаш 5% данък дивидент върху сумата, която ще разпределяш.

Кой плаща данък дивидент?

Акционерите в публични компании, които се търгуват на борсата.

Съсобственици на бизнеси, които не участват в оперативното управление.

Инвеститори.

Данък дивидент рядко се плаща от собственици на бизнес, които оперативно ръководят бизнеса си, защото за тях е по-изгодно да си пуснат голям бонус в края на годината, за който ще платят само 10% данък общ доход (грубо казано с 5% по-малко, отколкото с дивидента).

Предложението за вдигане на данък дивидент удря обикновения човек, който е решил да инвестира на борсата и инвеститорите, които се опитваме да привлечем към България!

Колко смислено е да се вдигне данък дивидент

2024 година сме събрали 126 млн лв от данък дивидент. Дупката в бюджета сигурно ще започне да гони 20 млрд. Всеки може сам да прецени каква тежест има точно този данък.

Как да събираме повече данък дивидент ако имаме поне малко разбиране по икономика?

Реформи! Подобряваме бизнес средата, фирмите печелят повече и ще има повече за бюджета от всички данъци.

Как да събираме по-малко данък дивидент?

Вдигаме го от 5% на 10%.

Крайният резултат ще бъде по-ниска събираемост.

Очакваният ефект би бил:

По-ниска активност на борсата - т.е доубиване на локалната ни такава.

Още по-малко инвестиции.

Стимул за укриване на пари и още сива икономка.

Стимул за прехвърляне на печалби в чужбина и страни с по-добри условия от нашите:

Малта: 0% данък дивидент

Естония: 0% данък дивидент

Латвия: 0% данък дивидент

Законна “офшорка” на Сейшелите струва 2000-3000 долара на година.

Трябва дълбоко да не познаваш характера на българина (а и на човека като цяло), за да си мислиш, че няма да намери множество начини да не се прецака финансово.

И нека помним: Лукойл десетилетия наред генерираше милиарди и плащаше НУЛА данъци в България. Ние не сме по-глупави от Лукойл. Глупав е този, който си мисли, че само ще вдига данъците и хората просто ще плащат повече.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!