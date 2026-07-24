Икономистът Георги Ангелов: Вървим по пътя на Жан Виденов

Кадър Нова тв

Икономистът Георги Ангелов и Ваня Григорова – председател на сдружение „Солидарна България“ и общински съветник в Столичния общински съвет, коментираха в сутрешния блок на БНТ Бюджет 2026, който днес предстои да бъде окончателно приет от Народното събрание.

И двамата са единодушни, че състоянието на публичните финанси не е добро. Според Георги Ангелов „не сме на бюджета на Жан Виденов, но вървим по неговия път“.

Ваня Григорова обаче беше по-умерена в оценката си. По думите ѝ в момента няма нищо, което да може да се определи като шокова ситуация, а страната все още е далеч от кризата, характерна за периода на управлението на Жан Виденов, цитира Новини.бг.

Икономистът Георги Ангелов смята, че единственият начин да бъде овладяна високата инфлация е да се намали бюджетният дефицит. Според него ограничаването на свръхдефицита е ключова стъпка за стабилизиране на цените и публичните финанси.

Редактор "Екип на Петел",

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