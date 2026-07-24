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Икономистът Георги Ангелов: Вървим по пътя на Жан Виденов

24.07.2026 / 09:43 2

Кадър Нова тв

Икономистът Георги Ангелов и Ваня Григорова – председател на сдружение „Солидарна България“ и общински съветник в Столичния общински съвет, коментираха в сутрешния блок на БНТ Бюджет 2026, който днес предстои да бъде окончателно приет от Народното събрание.

И двамата са единодушни, че състоянието на публичните финанси не е добро. Според Георги Ангелов „не сме на бюджета на Жан Виденов, но вървим по неговия път“.

Ваня Григорова обаче беше по-умерена в оценката си. По думите ѝ в момента няма нищо, което да може да се определи като шокова ситуация, а страната все още е далеч от кризата, характерна за периода на управлението на Жан Виденов, цитира Новини.бг.

Икономистът Георги Ангелов смята, че единственият начин да бъде овладяна високата инфлация е да се намали бюджетният дефицит. Според него ограничаването на свръхдефицита е ключова стъпка за стабилизиране на цените и публичните финанси.

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Коментари
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3
Ко? Не! (преди 47 минути)
Рейтинг: 26205 | Одобрение: -1900
Предишните, че са направили маса поразии е ясно. Обаче, че сега Радев взема изключително погрешни икономически решения не подлежи на дискусия. Изготвянето на бюджет, определянето на параметрите му, определяне на целеви дефицит/излишък, решенията за нови дългове са действия, които са от компетенцията на правителството. А там те бъркат яко и резултата от тези им грешки ще има още по сериозни последствия. С голяма вероятност това ще доведе до увеличаване на данъците догодина. И другото е, че това пък ще доведе допълнително на отлив от чужди инвестиции и напускане на въшни фирми (вече има поне 2 много големи, които обявиха, че ще се махат). 
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0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 638497 | Одобрение: 126082
Предните "кадърни" правителства вкараха каруцата в тинята, а сега обвиняват Радев....Колко удобно, а.....? Само, че ние не ядем доматиту с колциту....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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