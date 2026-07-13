Илхам Алиев: Азербайджан беше колония на СССР без права, изнесоха милиарди тонове петрол и оставиха екокатастрофа. Украйна не трябва да се предава

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Президентът на Азербайджан Илхам Алиев определи периода, в който родината му е била част от Руската империя и Съветския съюз, като колониален.

„Бяхме колонизирани през XIX век. След това бяхме в състава на Съветския съюз, където нямахме независимост. Бяхме част от СССР, да, република, но без права. В историческата ни памет е запазено разбирането какво означава да си колония, а след това да станеш свободна държава“, заяви Алиев по време на IV Глобален медиен форум в град Шуша (в централната част на кавказката държава).

Според него през съветските години (1920 - 1991 г.) от Азербайджан са били „изнесени милиарди тонове петрол“ и след разпада на СССР страната се е сблъскала с дефицит на електроенергия и до днес е принудена да отстранява екологичните щети, причинени от интензивния нефтодобив.

Алиев отбеляза също, че след 1991 г. мнозина в Русия са предричали бърз крах на бившите съветски републики, позовавайки се на тяхната неспособност да се самоиздържат, но тези прогнози не са се сбъднали. „Всички те живеят нормален живот“, каза той и добави, че самият Азербайджан за 30 години независимост се е превърнал в „средна сила“.

В отговор на въпрос за Украйна, Алиев отново повтори, че тя не трябва да се съгласява с окупация, и подчерта, че Азербайджан неизменно подкрепя нейната териториална цялост.

Това не е първият път, в който Алиев дава подобни оценки за съветския период. Преди време той нарече влизането на Азербайджан в състава на СССР следствие от окупация и е заяви, че това е попречило на републиката да се превърне в пълноценна демократична държава.

Същевременно през съветските години Азербайджанската ССР дълго време е била ръководена от бащата на настоящия президент, Гейдар Алиев. От 1969 до 1982 г. той е първи секретар на ЦК на Комунистическата партия на републиката, а след това до 1987 г. заема поста първи заместник-председател на Съвета на министрите на СССР, припомни базираната в Нидерландия медия "Москоу таймс", цитира Новини.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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