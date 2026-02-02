реклама

Илин Димитров: Шок. Ужас. Съспенс. Апокалипсис. Криза. Варна е блокирана. Има 2 см сняг

Снимки: Фейсбук, И. Димитров

Шок. Ужас. Съспенс. Апокалипсис. Криза. Варна е блокирана. Има 2 сантиметра сняг. Да, два. Това написа във фейсбук профила си бившият служебен министър на туризма Илин Димитров.

Ето какво написа още той:
 
"Напрежението е до небето - всеки трескаво търси ски, сноуборд или шейна (очакваме и кадри от плажа), за да се спусне по… тротоара.

Бабите разказват страшни приказки край включения климатик за бели бродници, а медиите атакуват кмета. Той е изненадан, но най-вероятно ще даде пример и ще почисти сам пред общината.

Все пак е февруари - кой да очаква цели два сантиметра? Не е човешко това - в чужбина не вали така. Я вижте Тайланд, там защо няма такива драми… 
Докато стане ясно какво ще става ясно, всичко вече ще се е стопило. И така - до догодина.

И най-важното - пазете се, хлъзгаво е. Не падайте. Сложете една шапка с ръкавици и излезте с децата си. Нека се порадваме на рядкото удоволствие да се разходим из снега. 

Всичко друго е част от комедията или трагедията, която ни заобикаля.

P.S. 
Често съм казвал, че около Коледа всеки във Варна се вълнува основно от две неща - какво ще получи за празниците и дали ще изкара зимата с летни гуми. Е, днес няма да кара, след два дни ще може."

Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 33302 | Одобрение: 4037
Вие в Русе да си седите там, а? Въпрос с повишена трудност. Знаеш ли колко е дебел леда по улиците? Жокер, под 2см е. Тъпанар.
бачо Кольо (преди 1 час)
Рейтинг: 21720 | Одобрение: 5790
Във Гагузия на 2 см сняг му казват шок и ужасТ,а ние в Русе на 10 см сняг му казваме слана!
Колкото повече,толкова повече!

