Има карта на всички участъци с контрол на средната скорост

Народният представител от Русе Иван Белчев постави парламентарен въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Причината е липсата на публична информация и яснота относно контрола на средната скорост по републиканската пътна мрежа, съобщи самият той.

В последните месеци в страната бяха въведени десетки участъци с такова измерване. Според депутата обаче липсва яснота по ключови въпроси – как се изчислява средната скорост при често променящи се ограничения, какъв е толерансът и къде точно се намират тези отсечки.

"Контролът трябва да бъде ясен и предвидим, защото само тогава има възпитателен ефект. В момента обаче водачите често не знаят каква е допустимата средна скорост и как се определя тя, особено в участъци, където ограниченията се редуват - 90, 60, 70, 50, 90 километра в час. Прозрачността повишава доверието на обществото в системите за пътен контрол," коментира русенският депутат от "Продължаваме Промяната - Демократична България", предава dunavmost.com.

Като част от работата си по темата, Белчев е създал първата публично достъпна интерактивна карта на участъците с контрол на средната скорост в България. Картата е базирана на публично достъпни данни и може да бъде заредена директно в приложението "Google Maps".

"Създадох картата в рамките на час, използвайки публично достъпни данни. Това показва, че държавата може и трябва да направи тази информация официална, актуална и достъпна за всички водачи," допълни Белчев.

Какво се иска от министерството

В рамките на парламентарния контрол депутатът изисква от МРРБ:

Да се изготви и поддържа официална интерактивна карта на всички участъци със средна скорост, включително разрешените стойности и толеранс.

Да се публикува методиката, по която се определя разрешената средна скорост в участъци с различни ограничения.

"Ако Министерството реши да пристъпи към създаването на официална интерактивна карта, с удоволствие бих предоставил безвъзмездно достъп до вече изготвената карта, за да спестим време, усилия и средства", каза още народният представител.

