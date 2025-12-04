реклама

Индийска водеща към Путин: Защо разрушавате градовете на рускоговорящите в Украйна; Отговорът му беше смайващ

04.12.2025 / 22:41 1

Индийска телевизионна водеща отправи неудобен въпрос към Путин  защо руската армия руши домовете на хората в Донецка и Луганска област, повечето от които са рускоговорящи. Тя уточни, че е била и в двете области и че действително там повечето хора говорят руски език. "Те бяха шокирани какво прави Путин с нас, неговия народ", констатира водещата.

Първоначално Путин заяви, че не разбрал въпроса - от какво били шокирани хората и му беше пояснено, че шокът е от това как руската армия безмилостно ги бомбардира, пише Актуално.

Путни веднага се измъкна - въпросните хора били живели в тези части на Украйна, които били под украински контрол. С това той де факто призна, че води завоевателна война, защото влиза и завладява земи в Украйна.

Преди да бъде притиснат, Путин се опита да приспи индийската аудитория с исторически притчи и как всъщност Новгород бил първата руска столица. Но всъщност възходът на града настъпва по времето на викингския владетел Рюрик, през IX век, а наследникът му Олег основата Киевска Рус 

 

Пешо от Виница (преди 1 час)
Рейтинг: 103334 | Одобрение: 32259
Колко елементарно е внушението ,което се опитва редакторчето на сайта да ни натрапи.....Не нам,не нам.....Вземате ни за прост електорат,който не гледа и чете други издания и сайтове ли? Който му е платил-да му буре гайлето.Целта не е постигната,напротив! 

