Инцидент в американска военновъздушна база във Флорида, има ранени

Снимка Пиксабей

Американската военновъздушна база "Еглин" съобщи за двама пострадали в резултат на инцидент, станал на територията на научноизследователския център, където се извършват дейности с взривни вещества.

Пострадалите са били предадени на екипите на спешната помощ и откарани в лечебно заведение, уточниха от командването за АП, информира "Нюз бг".

Според данните на авиабазата на мястото на инцидента са пристигнали службите за спешно реагиране, включително група за обезвреждане на взривоопасни предмети.

"Повредите засягат само научноизследователския център за разработване на взривни вещества. Причината за инцидента се установява", се казва в официалното съобщение.

Подробности за инцидента, включително характерът на щетите и състоянието на пострадалите, не се разкриват.

Военновъздушната база "Еглин" е разположена в щата Флорида.

