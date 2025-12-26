Инж. Олег Асенов: Разширяваме обхвата на камерите

Стопкадър Нова Тв

Затяга се контролът на пътищата през следващата година.

Мрежата от камери за измерване на средна скорост ще бъде значително разширена през 2026 година, като основният фокус ще бъде поставен върху пътищата в Северозападна България и Лудогорието. Това съобщи директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов, цитиран от NOVA.

Новите трасета се определят съвместно с МВР и под тяхно методическо ръководство, като целта е да се обхванат участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия.

Освен за скорост, системата ще бъде надградена да засича и "агресивно поведение" на пътя. Камерите ще могат автоматично да регистрират липсата на дистанция между автомобилите, както и дали тежкотоварните камиони се движат в правилната лента.

"Основно виждаме в момента, че има необходимост тези отсечки да бъдат увеличени в Северозападна България и в Лудогорието," заяви инж. Асенов.

От въвеждането на системата за засичане на средна скорост през юли тази година, данните показват драстични превишения. Регистриран е антирекорд за средна скорост от 248 км/ч, докато най-високата засечена моментна скорост достига 272 км/ч.

Въпреки фрапиращите нарушения, статистиката отчита положителен ефект върху пътната безопасност. Според директора на тол управлението, в участъците с активен контрол на средната скорост инцидентите са намалели с 50%.

Паралелно с контрола на скоростта, държавата планира и разширяване на контролните точки за претегляне в движение (Weigh-in-Motion). Тази мярка е насочена към опазване на пътната инфраструктура от претоварени камиони, които са една от основните причини за разрушаването на асфалтовата настилка, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!