Инж. Валентин Вълев с обръщение към варненци за проекта на "Галата"

Собственикът на „Експрес Гаранцион“ ООД инж. Валентин Вълев се обърна към варненската общественост във връзка с темата за строителството на жилищен комплекс и паркинг на "Галата".

Ето какво пише той:

Във връзка с повишения обществен интерес към проекта Sun City Residence, бих желал да се обърна лично към гражданите.

През последните седмици около проекта се появиха публикации с непълна или невярна информация, които създават изкривена представа за реалната ситуация. За мен това беше изненадващо и неприятно, защото намерението ми е ясно – в края на моята професионална кариера да реализирам проект, който събира най-доброто от 41 години опит в строителството.

Искам да подчертая няколко факта, проверени и документирани:

Теренът е безопасен за строителство. Извършени са множество експертизи от независими геолози, които категорично потвърждават, че мястото не попада в свлачищна зона.

История на имота. Още преди 1944 г. на този терен е имало военно поделение, а по-късно – военно строително поделение КЕЧ. През 80-те години тук почти нямаше дървета. Днешната растителност е предимно саморасла през последните 35 години.

Законни действия. Почистването на терена беше извършено със съответното разрешение от районното кметство. Няма унищожени защитени видове. Запазени са няколкото иглолистни дървета, засадени от работещите в поделението.

Няма екологичен риск. Внушението за „масова сеч“ на гора е невярно – гора никога не е имало. Ако имаше, тя щеше да е вписана в горските фондове. Всеки може да дойде и да види.

Натура 2000. Имотът попада в зона, където са ограничени единствено определени дейности, като изграждане на ветрогенератори. Жилищното строителство не е забранено и това може да бъде проверено от всеки.

Трафик и натоварване. Всяка година, от 2020 г до 2025 г, по данни на НСИ, Община Варна издава строителни разрешения м/у 500-800 хил. кв. метра за жилища, от които 250-300 хиляди в района на Галата и Аспарухово. Проектът Sun City Residence е планиран да се реализира поетапно в рамките на 10 години – това са средно около 20 000 кв. м годишно или под 10% от жилищното строителство в южната част на Варна и под 5% от общото в града за същия период.

Разбирам, че има хора, които не желаят ново строителство във Варна. Но градът се развива – населението е нараснало 17 пъти от Освобождението досега. Примерите са много – квартал „Чайка“ е изграден върху лозята и градините на варненци, а днес е едно от най-желаните места за живеене.

За съжаление, в последните седмици срещнахме и целенасочена съпротива, която няма нищо общо с обществения интерес.

Един нотариус, който е построил своя кооперация в съседство, многократно обжалва проекта, представяйки се за „буден гражданин“, докато всъщност защитава личната си гледка. Вярвам, че всеки има право да търси правата си, но не и да прикрива частен интерес като обществен. В този случай ще потърсим справедливост по съдебен ред.

Част от хората, които се представят за природозащитници, също използват темата за собствени цели. Убеден съм, че истинската грижа за природата не включва подвеждащи твърдения и натиск върху инвеститори. Сигурен съм, че фактите ще говорят по-силно от всяка манипулация.

Аз съм в строителството вече 35 години. Никога не съм участвал в съмнителни дейности. Поддържам над 500 работни места, редовно плащам заплати и данъци, и подкрепям обществени и благотворителни каузи във Варна.

Моята цел е ясна – да създам модерен и качествен проект, който да донесе стойност за града и район Галата. Вярвам, че истината винаги излиза наяве и съм убеден, че това ще се случи и сега.

С уважение,

инж. Валентин Вълев

собственик на „Експрес Гаранцион“ ООД

