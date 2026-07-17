Иракска групировка обяви награда от 10 милиона долара за убийството на Тръмп

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Проиранска въоръжена групировка в Ирак обяви награда от 10 милиона долара за убийството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според медийни публикации средствата са събрани от доброволни дарения на терористи, които определиха действието като отмъщение за смъртта на ирански и иракски командири.

Според информация на Shafaq News наградата е обявена от „Ислямска съпротива в Ирак“ и ще бъде изплатена на „всеки човек, организация или институция“, която успее да организира покушение срещу американския лидер.

Според групировката, това е отмъщение за убийството на иранския генерал Касем Солеймани и заместник-командира на иракските милиции Абу Махди ал Мухандис през 2020 г. Двамата загинаха при удар с американски дрон в Багдад, като се твърди, че заповедта е била издадена лично от Тръмп, пише novini.bg.

„Свободните хора по света ще продължат да преследват убийците на деца и учени, а потисниците никога няма да познаят мир“, се казва в изявление на терористите.

Това не е първият случай, в който се появява информация за планове за покушение срещу бившия американски президент.

По-рано Израел е споделил разузнавателни данни със САЩ, разкриващи нов план на Иран за убийството на Доналд Тръмп.

Самият Тръмп коментира заплахите за живота си пред журналисти в Анкара: „Те искат да елиминират американския лидер – мен. Присъствам във всеки списък. Тази сутрин видях, че съм във всеки техен списък. Досега може би имах малко късмет, но това може да не продължи дълго.“

В продължение на години Иран открито заявява намерението си да отмъсти на Тръмп за убийството на Касем Солеймани, който беше високопоставен генерал от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

По време на погребението на върховния лидер на Иран Али Хаменей, иранци скандираха лозунги за смъртта на Тръмп и издигнаха транспарант с надпис „Ще убием Тръмп“.

Редактор "Екип на Петел",

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