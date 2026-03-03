Иран: Все още не сме използвали най-модерното си оръжие

Снимка: Пиксабей

Иран е готов за дълга война срещу САЩ и Израел и досега не е използвал най-модерните си оръжия, заяви министерството на отбраната на страната.

„Имаме капацитет да устоим и да продължим офанзивната отбрана по-дълго, отколкото (врагът) е планирал за тази наложена война“, каза говорителят на министерството Реза Талаеи-Ник, цитиран от официалната информационна агенция IRNA, отбелязва БГНЕС.

„Нямаме намерение да използваме всичките си модерни оръжия и оборудване в първите дни“, добави той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!