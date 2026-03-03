реклама

Иран: Все още не сме използвали най-модерното си оръжие

03.03.2026 / 22:10 2

Снимка: Пиксабей

Иран е готов за дълга война срещу САЩ и Израел и досега не е използвал най-модерните си оръжия, заяви министерството на отбраната на страната.

„Имаме капацитет да устоим и да продължим офанзивната отбрана по-дълго, отколкото (врагът) е планирал за тази наложена война“, каза говорителят на министерството Реза Талаеи-Ник, цитиран от официалната информационна агенция IRNA, отбелязва БГНЕС.

„Нямаме намерение да използваме всичките си модерни оръжия и оборудване в първите дни“, добави той.

robotron2000 (преди 15 минути)
Рейтинг: 56757 | Одобрение: 1612
тоест САЩ имат още цели за поразяване! и още работа! не иск асъмнения.. А като свършат само прашки и някой стар раздрънкан калаш, харизан на иран още от времето на СССР от другарят гарбачов! с цел заздравяване на руско иранската социлистическа връзка.
MrBean (преди 21 минути)
Рейтинг: 213893 | Одобрение: -1452
Да бе!? Вие имахте лектори дето разправяли,че от въздуха бензин правят ,айде сега...

