Иран опроверга Тръмп: Отчаян опит да окаже натиск върху държавите в Персийския залив

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Военни източници от Иран опровергаха твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Техеран е поискал от Вашингтон да отмени ударите си, като определиха изказването му като „нова лъжа“, съобщи иранската информационна агенция „Мехр“.

Военните източници определиха също така думите на Тръмп в Truth Social като отчаян опит да се окаже натиск върху държавите от Персийския залив, като заявиха, че въоръжените сили на Иран остават на най-високо ниво на готовност и са напълно подготвени, пише Ройтерс, цитира БТв.

Военните източници заявиха, че „ако конфронтацията стане неизбежна, решението ще се вземе на бойното поле“, като добавиха, че „тогава всички ще разберат кой държи властта и кой ще има последната дума“.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че е съгласен да отложи нови атаки срещу Иран.



„Току-що Иран и други държави от Близкия изток ни помолиха да отложим всякакви атаки, тъй като са договорени основните параметри на споразумението“, написа той в Truth Social.

Тръмп също така предупреди, че решението му е „зависимо от възможността бързо да се сключи СПОРАЗУМЕНИЕ“.

Редактор "Екип на Петел",

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