Иран ще обеси 26-годишния футболист Амир Азадани заради протестите

Кадър ФИФПРО

Бивш борец беше обесен в Иран, заловен по време на участие в протестите в памет на Махса Амини, а същата присъда очаква и 26-годишен футболист. За случая с 22-годишното момиче говори цял свят от септември насам. Припомняме, че Амини беше убита от властите в Иран заради отказа й да носи хиджаб, предаде Блиц.

Иранският режим заема твърда позиция по отношение на протестите в страната и се стреми да наказва включващите се в тях, които се борят за правата и свободата на жените.

Екзекутираният преди часове Маджид Реза Рахнавард е бивш борец (23-годишен). Той беше публично обесен в свещения град Машад, след като беше осъден на смърт за убийството на двама агенти по сигурността, съобщи агенция "Мизан".

"Рахнавард беше осъден на смърт заради това, че намушка до смърт двама членове на силите за сигурност“, обясни "Мизан", добавяйки, че също така се твърди, че е ранил още четирима души.

Екзекуцията на Маджид Реза Рахнавард идва четири дни след първото обесване на затворник, осъден за участие в протестите, предизвикани от смъртта на Махса Амини в средата на септември. По-рано и 23-годишният Мохсен Шекари беше екзекутиран.

"Мизан" разкри, че предстои да бъде обесен и Амир Насър-Азадани, който е футболист. Той е обвинен в дейно участие в протестите в ислямската република.

Световният съюз на професионалните футболисти (ФИФПро) излезе със съобщение след новината и обяви, че е шокирана и отвратена от информациите за предстоящата екзекуция на Амир Насър-Азадани.

"Той се бори за правата на жените и основните свободи в страната си. Ние сме солидарни с Амир и призоваваме за незабавно премахване на наказанието му", обявиха от ФИФПро.

Кариерата на Амир Насър-Азадани преминава изцяло в родината му. Защитникът играе първо в Рах Анан, а след това и в СК Трактор.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph