Иран ще запали всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток

Снимка ФБ

Иран отправи ясно послание към света.

„Ормузкият проток е затворен. Ако някой се опита да премине, героите от Революционната гвардия и редовният флот ще подпалят тези кораби“. Това обяви снощи Ебрахим Джабари, старши съветник на главнокомандващия на Гвардейците на ислямската революция в Иран, цитиран от Ройтерс.

В резултат на това цените на петрола се повишиха за трети пореден ден във вторник. Около една пета от общото световно потребление на петрол преминава през пролива.

Ормузкият проток се намира между Оман и Иран. Той свързва залива на север с Оманския залив на юг и Арабско море отвъд него.

В най-тясната си точка е широк 33 км, а корабният коридор е само 3 км в двете посоки.

Членовете на ОПЕК – Саудитска Арабия, Иран, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак, изнасят по-голямата част от суровия си петрол през пролива, главно за Азия.

Катар, който е сред най-големите износители на втечнен природен газ в света, изпраща почти целия си втечнен природен газ (LNG) през пролива. Катар спря производството на LNG в понеделник.

Застрахователните компании прекратиха покритието за военен риск за кораби в Персийския залив. Военният конфликт в Билзкия изток е причинил до момента щети на най-малко четири танкера, двама моряци са загинали, а 150 кораба са блокирани около Ормузкия проток, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!