Иран удари с ракети пистата за Формула 1 в Абу Даби
Кадър Ютуб
Иран удари Яс Марина, сирени вият навсякъде в ОАЕ
Редица аларми прозвучаха в Дубай, Абу Даби и Фуджейра, предупреждавайки жителите и посетителите да се пазят, докато Иран продължава да атакува яростно съюзниците на САЩ в Близкия изток, предаде Блиц.
Иран обстреля световноизвестната писта за Формула 1 Яс Марина в Абу Даби, съобщава Daily Mail.
Жителите се втурнаха към убежища, докато сирените виеха в цялата ОАЕ в отговор на поредната иранска атака с дронове.
ОАЕ потвърди, че Яс Марина е била ударена с балистична ракета и шест дрона след атака с 131 самоубийствени дрона. Междувременно експлозии на огнени топки разтърсиха нефтено съоръжение в Бахрейн, докато ирански дронове атакуваха ключова енергийна инфраструктура в региона.
Кълба черен дим се издигаха над саудитската столица, където американските дипломати бяха предупредени да се скрият след иранска ракетна атака.
Американското посолство в Рияд днес издаде предупреждение за заплаха за сигурността и призова персонала да се укрие. Това се случва, след като министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че три ирански крилати ракети са били прихванати и унищожени извън град Ал-Хардж, близо до Рияд.
Премиерът на Великобритания Киър Стармър разкри, че страната ще изпрати четири допълнителни самолета Typhoon в Катар, където жителите, живеещи в близост до американското посолство в Доха, бяха евакуирани, след като то прихвана множество ракетни атаки.
Азербайджан стана поредната страна, въвлечена във война, след като два дрона удариха летище и училище. Иран отрича да е изстрелял оръжията.
