Иран удари три петролни танкера в Ормузкия проток

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Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е "ударил и спрял" три петролни танкера, които са пренебрегнали отправени предупреждения в Ормузкия проток, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на иранската държавна телевизия и на иранската информационна агенция Тасним.

"Преди няколко часа три петролни танкера, които пренебрегнаха предупрежденията ни и продължиха да следват опасен и незаконен маршрут, бяха ударени и принудени да спрат“, съобщиха военноморските сили на КГИР пред Тасним, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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