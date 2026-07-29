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Иран удари три петролни танкера в Ормузкия проток

29.07.2026 / 07:12 3

кадър: Гугъл мапс

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е "ударил и спрял" три петролни танкера, които са пренебрегнали отправени предупреждения в Ормузкия проток, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на иранската държавна телевизия и на иранската информационна агенция Тасним.

"Преди няколко часа три петролни танкера, които пренебрегнаха предупрежденията ни и продължиха да следват опасен и незаконен маршрут, бяха ударени и принудени да спрат“, съобщиха военноморските сили на КГИР пред Тасним, предаде БТА.

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Коментари
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kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 640305 | Одобрение: 126520
И трите танкера са били на съюзници на САЩ....Какво не са разбрали от НЕ минавайте покрай скалите, там е минирано.....Как другите, включително японските минават ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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Ко? Не! (преди 20 минути)
Рейтинг: 26257 | Одобрение: -1923
Оранжевия ще се събуди днес крив и довечера ще ги подкара отново.
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MrBean (преди 31 минути)
Рейтинг: 233412 | Одобрение: -2168
Голяма гордост! Да биеш по търговския флот винаги е било пиратство!

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