Искат да регистрират марки Bangaranga, музикалната компания на Дара ги отряза

Снимка: Булфото

Вече са подадени заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga. Това съобщават от музикалната компания, представяща Дара - Вирджиния рекърдс.

Оттам са изпратили до медиите позицията си за използването на името. Ето каква е тя:

"Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, заявяваме следното:

Песента Bangaranga, изпълнена от DARA вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.

В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса „Евровизия“ 2026.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.

Призоваваме всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си, с оглед избягване на последващи административни и съдебни производства."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!