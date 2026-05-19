Искат да регистрират марки Bangaranga, музикалната компания на Дара ги отряза
Снимка: Булфото
Вече са подадени заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga. Това съобщават от музикалната компания, представяща Дара - Вирджиния рекърдс.
Оттам са изпратили до медиите позицията си за използването на името. Ето каква е тя:
"Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, заявяваме следното:
Песента Bangaranga, изпълнена от DARA вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.
В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса „Евровизия“ 2026.
Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.
Призоваваме всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си, с оглед избягване на последващи административни и съдебни производства."
