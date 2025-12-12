реклама

Искат отлагане на еврото с 1 година

12.12.2025 / 09:49 1

Снимка: Булфото

„Възраждане“ ще внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение, с което да задължи Министерския съвет да поиска отлагане с една година на влизането на България в еврозоната, заяви председателят на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента. Костадинов каза още, че не вярва да получат кой знае колко голяма подкрепа в пленарната зала, съобщава БТА.

Съгласно чл. 5 от Акта за присъединяване на България към Европейския съюз, подписан през юли 2005 г., на България и Румъния е дадено изключение за влизането в еврозоната. Това изключение беше отменено на 8 юли, каза Костадинов. Според него България има право да поиска удължаване на това изключение до 1 януари 2027 г. заради настъпилото форсмажорно обстоятелство. В правото има един термин, който се нарича „непреодолима сила“. Тази непреодолима сила, която настъпи в нашата страна, е фактът, че ние, за разлика от всички други държави, които досега са влизали в еврозоната, се очертава да влезем не само без редовен кабинет, но и без бюджет, коментира Костадинов.

Костадинов отбеляза, че действието на тазгодишния бюджет може да бъде удължено и през 2026 г. Действието на закона за бюджета през 2025 г. има една малка подробност - никъде не е спомената думата „евро“, така че няма как да стане, защото не може бюджетът - там всичко трябва да е изчислено до стотинка - да се преизчислява с една чужда валута, каквато е еврото, при условие че през 2025 г. този „шиткоин“ не е наложен в нашата страна, каза депутатът.

Председателят на "Възраждане" допълни, че миналата седмица е изпратил писмо до президента Румен Радев, с което е поискал да се свика спешно Консултативен съвет за национална сигурност във връзка с рисковете, които произтичат за националната сигурност от "незаконното вкарване на България в еврозоната", но няма отговор. Абсолютно наложително и задължително е такъв Консултативен съвет да се проведе в рамките на следващата седмица, каза депутатът.

Според Костадинов е най-добре предсрочните парламентарни избори да бъдат в края на март. Вече зависи от президента или вицепрезидента, ако тя стане президент на мястото на президента - как точно ще се завърти парламентарната „рулетка“ с връчването на мандатите за съставяне на правителство, каза Костадинов.

На въпрос възможна ли е друга конфигурация на управление в рамките на този парламент, Костадин Костадинов отговори, че хипотетично е възможно, но на практика няма да стане.

След поредните масови протести, в четвъртък кабинетът „Желязков“ подаде оставка, а от опозицията се обявиха за бързи и честни избори.

 

Ко? Не! (преди 16 минути)
Рейтинг: 22894 | Одобрение: -1771
Мога да се хвана на бас, че на Копейкин му е 1001% ясно, че това са пълни глупсти и е абсолютно невъзможно. Всичко е само и единствено цирк за пред собствените му избиратели, които явно не схващат как точно се случват всички процеси. Цялата държава се готви за това от месеци. Сменят се софтуери по банки, учреждения, цели управленски системи по малки и големи фирми, произведени и доставени са дори вече монените и оше милион приготовления са вече завършени и тези ще обясняват, как в последната работна седмица, това ще се отмени ей така за 5 дена. Само глупак би могъл да повярва на такива, че това е възможно. Мача е свирен и е приключен отдавна. Трябва да си измислят ново плашило за електората.

