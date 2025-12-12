Искат отлагане на еврото с 1 година

Снимка: Булфото

„Възраждане“ ще внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение, с което да задължи Министерския съвет да поиска отлагане с една година на влизането на България в еврозоната, заяви председателят на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента. Костадинов каза още, че не вярва да получат кой знае колко голяма подкрепа в пленарната зала, съобщава БТА.

Съгласно чл. 5 от Акта за присъединяване на България към Европейския съюз, подписан през юли 2005 г., на България и Румъния е дадено изключение за влизането в еврозоната. Това изключение беше отменено на 8 юли, каза Костадинов. Според него България има право да поиска удължаване на това изключение до 1 януари 2027 г. заради настъпилото форсмажорно обстоятелство. В правото има един термин, който се нарича „непреодолима сила“. Тази непреодолима сила, която настъпи в нашата страна, е фактът, че ние, за разлика от всички други държави, които досега са влизали в еврозоната, се очертава да влезем не само без редовен кабинет, но и без бюджет, коментира Костадинов.

Костадинов отбеляза, че действието на тазгодишния бюджет може да бъде удължено и през 2026 г. Действието на закона за бюджета през 2025 г. има една малка подробност - никъде не е спомената думата „евро“, така че няма как да стане, защото не може бюджетът - там всичко трябва да е изчислено до стотинка - да се преизчислява с една чужда валута, каквато е еврото, при условие че през 2025 г. този „шиткоин“ не е наложен в нашата страна, каза депутатът.

Председателят на "Възраждане" допълни, че миналата седмица е изпратил писмо до президента Румен Радев, с което е поискал да се свика спешно Консултативен съвет за национална сигурност във връзка с рисковете, които произтичат за националната сигурност от "незаконното вкарване на България в еврозоната", но няма отговор. Абсолютно наложително и задължително е такъв Консултативен съвет да се проведе в рамките на следващата седмица, каза депутатът.

Според Костадинов е най-добре предсрочните парламентарни избори да бъдат в края на март. Вече зависи от президента или вицепрезидента, ако тя стане президент на мястото на президента - как точно ще се завърти парламентарната „рулетка“ с връчването на мандатите за съставяне на правителство, каза Костадинов.

На въпрос възможна ли е друга конфигурация на управление в рамките на този парламент, Костадин Костадинов отговори, че хипотетично е възможно, но на практика няма да стане.

След поредните масови протести, в четвъртък кабинетът „Желязков“ подаде оставка, а от опозицията се обявиха за бързи и честни избори.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!